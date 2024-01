Angeblich zu wenig Drittmittel eingeworben Uni Potsdam kündigt Juniorprofessor – trotz fachlich guter Leistung

Wer als Juniorprofessor an eine Universität berufen wird und dort gute Arbeit leistet, kann in der Regel nach sechs Jahren mit einer ordentlichen Professur mit entsprechender Bezahlung rechnen. So läuft es normalerweise ab – nicht jedoch im Fall von Johannes Ungelenk: Der Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Potsdam hat dort seit 2018 den Lehrstuhl für Literaturwissenschaft als Juniorprofessor inne, lieferte fachlich gute Arbeit ab und ist bei seinen Studierenden überaus beliebt.