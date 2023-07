Angebote in Potsdam Ferien für den kleinen Geldbeutel

Ferienspaß muss nicht teuer sein: Zwar kosten die meisten Workshops und Kurse in den Sommerferien Geld, doch wer ein bisschen sucht, kann auch kostenlose Angebote finden. Das wohl bekannteste ist die Stadt der Kinder am Schlaatz. Innerhalb einer Woche errichten die Teilnehmer:innen eine Stadt, hämmern, sägen und gestalten Läden und Häuser. Am Montag geht es los, noch sind einige Restplätze frei. Neu in diesem Jahr: Den Abschluss bildet am 22. und 23. Juli ein offenes Wochenende zum Spielen in der neuen Stadt.

Auch der Verein Hoch Drei hat noch Restplätze für zwei kostenlosen Mädchenprojekte. Um gesunde Ernährung geht es bei der Workshopwoche „Was wollen wir essen?“ ab Montag. Eine Woche lang können Mädchen und junge Frauen zwischen neun und 22 Jahren in zwei Gruppen Erdbeeren pflücken, an einem Kochcontest teilnehmen oder Aufgaben einer Einkaufschallenge lösen. In einer zweiten Projektwoche von 21. bis 26. August geht es um den Zusammenhang zwischen Körper, Motivation und Denken.

An Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung richtet sich das Ferienprogramm „Ankommen in Potsdam“ der Arbeiterwohlfahrt (Awo). In der alten Druckerei in der Sellostraße finden ein Theaterworkshop, ein Tanzkurs und andere Angebote statt. Die Anmeldung erfolgt per Mail an alte.druckerei@awo-potsdam.de.

Zahlreiche kostenlose Ferienangebote bieten auch die Jugendclubs an, die es in vielen Stadtteilen gibt. Bei vielen können Kinder und Jugendliche einfach vorbeikommen und Sport treiben, basteln oder Musik machen. Auch der Zirkus Montelino, der Abenteuerspielplatz Blauer Daumen und der Mädchentreff Zimtzicken haben neben kostenpflichtigen Kursen offene Angebote.

Angebote für je drei Euro bietet das Potsdam Museum am Alten Markt. Es organisiert Workshops für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren über Wasser oder Kunsthandwerk, es gibt Kreativkurse und ein Rätselspiel. Am 18. Juli gibt es eine kostenlose Schatzsuche für Kinder ab sechs.