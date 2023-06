Angebranntes Essen löste Rauchmelder aus Bewusstlose Potsdamerin aus Wohnung gerettet

Die Feuerwehr hat am Mittwochnachmittag eine bewusstlose Potsdamerin aus ihrer Wohnung in der Waldstadt gerettet. Zuvor hatten Nachbarn einen Feueralarm im vierten Stock des Mehrfamilienhauses in der Bernhard-Kellermann-Straße bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die 65-Jährige offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verloren. Daraufhin brannte ihr Essen auf dem Herd an, woraufhin der Rauchmelder ausgelöst wurde. Die Feuerwehrleute übergaben die Frau an den Rettungsdienst, der die 65-Jährige in ein Krankenhaus brachte. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits wieder bei Bewusstsein. In der Wohnung entstand durch den Vorfall kein Sachschaden.