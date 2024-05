Annalena Baerbock in Potsdam „Dann wird es braun und es stinkt“

Als Annalena Baerbock, grüne Außenministerin und Potsdamerin, am Mittwochabend bei einem Wahlkampfauftritt vor der vollen Schinkelhalle von ihrem Waschmittel erzählt, ist nicht sofort klar, worauf sie hinauswill. Sie berichtet von der Abwägung zwischen dem Bio-Waschmittel, das die Kinder nicht so gerne mögen, weil es nicht so gut rieche und die Handtücher bei anderen weicher würden, und anderen Produkten. Doch egal für welches Mittel man sich entscheide, niemand komme auf die Idee, die Wäsche gar nicht mehr zu waschen. „Dann wird es braun und es stinkt.“ Genauso sei es in der Demokratie, so die Pointe der Politikerin: Wer nicht zur Wahl gehe, unterstütze den Rechtsruck.