Ansiedlung geplatzt, Öffnungszeiten eingeschränkt Wie Potsdams Händler unter Personalmangel leiden

Die Personalnot bringt Potsdams Einzelhändler zunehmend in Bedrängnis. So ist kürzlich die Ansiedlung eines Gastronomen in der Brandenburger Straße im letzten Moment geplatzt, weil das Unternehmen nicht genug Fachkräfte für den neuen Standort fand. Das sagte der Leiter der Potsdamer Wirtschaftsförderung, Stefan Frerichs, den PNN. Die Firma aus der „hochqualitativen Genussbranche“, wie Frerichs es nennt, habe deshalb kurzfristig abgesagt. Er sieht im Fachkräftemangel eines der aktuell größten Probleme für den Handel in der Landeshauptstadt.