Kommunalwahl in Potsdam Zahl der Briefwähler massiv gestiegen

Im Vergleich zur Kommunal- und Europawahl 2019 ist die Zahl der Briefwähler in Potsdam stark gestiegen. Eine Rathaussprecherin bestätigte auf Anfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN), dass die Stadtverwaltung bis Montagmittag insgesamt rund 32.000 Briefwahlanträge bearbeitet habe. „Wir gehen davon aus, dass die Gesamtzahl bis Ende der Woche auf 35.000 anwachsen wird.“

Bei der Kommunalwahl 2019 hatte die Stadt insgesamt 23.663 Briefwählende gezählt, was rund einem Viertel aller Wähler entsprach. „Der Anteil der Briefwählenden wird also 2024 deutlich nach oben gehen, vermutlich landen wir bei über 35 Prozent“, so die Stadtsprecherin.

Schon bei vergangenen Wahlen war der Anteil der Briefwähler gestiegen. Insgesamt gibt es mehr als 140.000 Wahlberechtigte in Potsdam. Wichtig ist die Briefwahl unter anderem für Menschen mit Behinderungen, denn nur etwa 80 Prozent der Wahlbüros, die am 9. Juni in Potsdam öffnen werden, sind barrierefrei.

Das Briefwahlbüro der Stadt befindet sich im Haus 1 auf dem Verwaltungscampus an der Hegelallee (Raum 405 in der vierten Etage). Wer schon vor dem 9. Juni seine Kreuze bei den zur Auswahl stehenden Parteien und Kandidierenden machen möchte, kann dies seit dem 22. Mai hier tun: Wahlberechtigte können im Briefwahlbüro ihre Wahlunterlagen bekommen und mit nach Hause nehmen oder direkt vor Ort wählen. Alternativ kann man sich die Briefwahlunterlagen auch nach Hause zusenden lassen. Mehr Informationen zur Briefwahl gibt es unter www.potsdam.de/de/informationen-zur-briefwahl.