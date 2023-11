Antisemitismus in Potsdamer Pizzeria? L’Osteria-Gäste sollten Israel-Fahne wegstecken – Entschuldigung bleibt aus

Nach dem Vorfall mit einem Israel-Fähnchen in einem Restaurant in der Potsdamer Innenstadt bleibt eine Entschuldigung der Betreiber aus. Zwei Potsdamer waren nach eigenen Angaben gegenüber den PNN am Sonntagmittag (12. November) nach der Kundgebung für Israel auf dem Markt in die nahegelegene „L’Osteria“ am Otto-Braun-Platz gegangen. In dem Lokal an der Alten Fahrt wurden sie vom Kellner aufgefordert, das auf einer Bank abgelegte Israel-Fähnen „besser wegzunehmen“. Gäste und Mitarbeiter würden sich dadurch gestört fühlen. Die Potsdamer verließen daraufhin das Restaurant.