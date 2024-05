Tagesspiegel Plus Appell gegen Gewalt in Potsdam : Schaukasten der Linken in Groß Glienicke zerstört

Wegen der Zerstörung des Schaukastens der Linken wollen Vertreter des nördlichen Potsdamer Ortsteils einen Appell gegen Gewalt als Form der politischen Ausseinandersetzung beschließen.