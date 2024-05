AR-Game im Park Babelsberg Verhaftet vor der virtuellen Mauer

So hat man den Park Babelsberg noch nie gesehen: Wer sich das Handyspiel „Border Zone“ herunterlädt, sieht auf seinem Tablet oder Smartphone plötzlich den DDR-Grenzzaun genau dort, wo er früher den Park zerschnitten hat. Wenn man vor dem Schloss Babelsberg steht, hat man keine Aussicht mehr auf die Glienicker Brücke, sondern schaut direkt auf die Mauer, die jegliche Sicht versperrt.

„Der Zaun verlief genau hier von der Ecke des Schlosses den Hauptweg entlang“, sagte Christoph Martin Vogtherr, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) am Mittwoch bei der Vorstellung des Handyspiels, das im Auftrag der Stiftung entwickelt wurde. „Wir befinden uns mitten im Grenzgebiet, in der ‚Border Zone‘ also.“

Wir hatten uns gefragt, wie wir es schaffen können, Dinge, die nicht mehr sichtbar sind, an eine Generation zu vermitteln, die heute in den Parks unterwegs ist. Julia Hagenberg, Leiterin der Abteilung Bildung und Marketing der SPSG

Das Prinzip lautet Augmented Reality (erweiterte Realität): Das heißt, man sieht durch die Kamera seines Tablets oder Handys zwar die normale Umgebung, es werden jedoch virtuelle Gebäude oder Personen eingeblendet.

Erlebnisse einer Zeitzeugin am Handy nachspielen

Doch „Border Zone“ kann noch mehr: Das Spiel bietet die Möglichkeit, die Geschichte einer Zeitzeugin und ihrer Mutter durchzuspielen, die den Park Babelsberg einst als westdeutsche Touristinnen besucht hatten. „Stell dich mal da hin, ich will ein Foto von dir machen!“, klingt es aus den Lautsprechern des Tablets, auf dem Bildschirm sind Sabine und ihre Mutter zu sehen, die wie Computerspiel-Figuren vor dem Schloss Babelsberg stehen. Wenn man sich mit dem Tablet zu einer der Figuren hinbewegt und ihren Fotoapparat antippt, hat man die Aufgabe gelöst, und es geht weiter.

Schülerinnen und Schüler einer 8. Klasse der Kollwitz-Schule in Potsdam West probierten die App aus. © Andreas Klaer

Das App-Game ist kostenlos und richtet sich besonders an Schulklassen der Klassenstufen 7 bis 13, um die Geschichte der deutsch-deutschen Teilung nicht nur durch Vorträge und Schautafeln erlebbar zu machen: „Wir hatten uns gefragt, wie wir es schaffen können, Dinge, die nicht mehr sichtbar sind, an eine Generation zu vermitteln, die heute in den Parks unterwegs ist“, sagte Julia Hagenberg, Leiterin der Abteilung Bildung und Marketing der SPSG.

„Border Zone“ Die Game-App ist in den App-Stores „Google Play“ und „App Store“ verfügbar, kann dort kostenlos heruntergeladen und an einem beliebigen Punkt im Park Babelsberg gestartet werden!

„Wir wollten das Alltagsleben in einem totalitären Staat veranschaulichen“, sagte Katharina Tillmanns vom Cologne Game Lab der Technischen Hochschule Köln, die das Spiel entwickelt hat. Man habe sich dabei bewusst für die Perspektive westdeutscher Besucherinnen und Besucher entschieden, da diese ähnlich wie die meisten Menschen, die App nutzen werden, nicht das gleiche Wissen um die DDR-Grenze hatten, wie Bürgerinnen und Bürger der DDR.

Plötzlich im Verhör mit der Volkspolizei

Wer nach dem Foto am Schloss weiter Richtung Hauptweg geht, sieht plötzlich ein Auto der Volkspolizei auf dem Weg, neben dem zwei Polizisten stehen. „Uns wurde gemeldet, dass sie hier im Park die Grenzsicherungsanlagen fotografiert haben“, sagt einer von ihnen. „Wir haben doch nur ein paar Urlaubsfotos vorm Schloss gemacht“, sagt Sabines Mutter. „Sie bestätigen also, dass sie Aufnahmen gemacht haben“, so der Vopo.

An diesen und vielen anderen Stellen des Spiels hat man die Wahl, zwischen verschiedenen Handlungsoptionen auszuwählen; je nach Entscheidungen gibt es verschiedene Handlungsverläufe. Wenn man als Sabine spielt, gibt es nun die Möglichkeit, sich entweder zu verstecken, oder mit zur Mutter auf den Weg zu treten. Wer sich entscheidet, sich nicht zu verstecken, muss anschließend ansehen, wie Sabines Mutter verhaftet und weggebracht wird. „Sie können sie doch nicht einfach so mitnehmen! Wo bringen Sie sie hin?“, ruft Sabine. „Bitte halten Sie Abstand, wir machen hier nur unsere Arbeit“, sagt der Vopo.

Gespielt werden kann auch aus Perspektive der Gärtner

Insgesamt dauert das Spiel rund 45 Minuten, bei dem man verschiedene Stationen rund um das Schloss Babelsberg absolvieren und kleine Aufgaben lösen muss. Möglich ist es auch, in die Rolle der damaligen Gärtnerinnen und Gärtner zu schlüpfen, die versuchten etwas von dem Kulturerbe zu retten, das durch die DDR-Grenzer zerstört wurde.

Gefördert wurde die App mit Geldern des Bundesprogramms „Neustart Kultur“ und durch die Commerzbank-Stiftung. Durch Befragungen von Schülerinnen und Schülern, die „Border Zone“ spielen, soll das Spiel kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt werden. „Für uns ist das der Einstieg in eine neue Form der digitalen Wissensermittlung“, so Vogtherr.