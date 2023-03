Arbeitsmarkt in Potsdam Zahl der Erwerbslosen leicht gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt Potsdam ist im vergangenen Monat leicht gesunken. Registriert hat die Arbeitsagentur 5378 Personen ohne Job. Das waren 163 Arbeitslose weniger als vor einem Monat, aber 375 mehr als noch im März 2022. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,4 Prozent.

Hoch bleibt die Zahl der unbesetzten Stellen. Diese liegt bei 2109. Das sind 182 weniger als noch vor einem Jahr. Vermehrt gesucht werden demnach Personen für Lebensmittel- und Gastgewerbe, in der Gesundheitsbranche und für soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe. Agenturchef Alexandros Tassinopoulos sagte: „Trotz der globalen Unsicherheiten ist der Arbeitsmarkt in unserer Region stark.“

Neue Zahlen gab es auch zum Ausbildungsmarkt in der Region: Rund 1200 ausbildungswilligen jungen Menschen stehen circa 2400 betriebliche Berufsausbildungsstellen in der Region zur Verfügung. Tassinopoulos verwies in dem Zusammenhang auf Osterferienworkshops für Jugendliche im Berufsinformationszentrum im Horstweg. Infos dazu gibt es unter www.meinejbainbrandenburg.de.

