Arbeitsmarktbericht für Potsdam Zahl der Arbeitslosen gesunken

In Potsdam waren im September 283 Menschen weniger arbeitslos als im August. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen minimal gestiegen - um 36 auf nunmehr 5106. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht der Arbeitsagentur Potsdam hervor. Die Arbeitslosenquote in der Landeshauptstadt sank damit den Angaben zufolge im Vergleich zum August um 0,2 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent (Vorjahresmonat: 5,1 Prozent).

Unterdessen gibt es erneut mehr offene Stellen: 2541 offene Stellen verzeichnet die Agentur aktuell für die Landeshauptstadt. Das sind noch einmal 158 Stellen mehr als im August und 416, also rund 20 Prozent, mehr als vor einem Jahr. Bei den allermeisten Angeboten - 2518 Stellen - handelt es sich um sozialversicherungspflichtige Jobs. 2181 der Stellen sind sofort zu besetzen.

Stabile Lage trotz Ukraine-Krieg und Energiekrise

Auch für den gesamten Agenturbezirk, zu dem neben Potsdam auch die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming sowie die Stadt Brandenburg gehören, verzeichnet die Arbeitsagentur trotz Ukraine-Krieg, Energiekostendruck und Pandemie-Auswirkungen eine stabile Lage, wie es in der Mitteilung hieß. Im September waren in der Region demnach 17.501 Frauen und Männer arbeitslos, 529 weniger als im August, aber 1154 mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote sank den Angaben zufolge im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1. Prozent. Arbeitgeber:innen suchten „weiterhin händeringend nach Personal“, erklärte Sandra Stahl, die operative Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Potsdam. Sie appelliert an alle Jobsuchenden, sich zu bewerben: „Wer sich für einen Job qualifizieren möchte, kann sich jetzt in der Arbeitsagentur beraten lassen.“

