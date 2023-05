Ärger um die Nowawiese Auch Rathaus-Denkmalschützer gegen WC-Container

Die Geschichte taugte zum Aufreger: Das Sportdezernat will auf dem Fußballplatz Nowawiese direkt an der Nutheschnellstraße für die jungen Kicker des Concordia Nowawes 06 Container für Sanitäranlagen und Umkleiden aufstellen. Doch die Stiftung Schlösser und Gärten (SPSG) lehnt ab. Selbst ein „Erdbauwerk“, das nur 80 Zentimeter über die Erdoberfläche hinausragt, will die Stiftung nicht - weil der Sportplatz schließlich zum Potsdamer Unesco-Welterbe am Babelsberger Park gehöre.

So hatte es der städtische Sportfachbereichsleiter Torsten Gessner am Dienstag vor einer Woche im Bildungsausschuss geschildert. Das sorgte für Empörung - doch war die Darstellung nicht ganz vollständig. Denn auch die Stadtverwaltung selbst hat die Sanitäranlagen abgelehnt. So sagte Stiftungssprecher Frank Kallensee den PNN auf Anfrage, dass nicht die SPSG, sondern die Untere Denkmalschutzbehörde im Rathaus für die Liegenschaft zuständig sei. „Ihr obliegt die Federführung in diesem Verfahren – und mithin auch jede denkmalfachliche Entscheidung.“ Die Stiftung sei nur für den Umgebungsschutz zuständig.

Die Aufstellung von Containern ist nicht zulässig. Stadtsprecher Markus Klier zur Haltung der Unteren Denkmalschutzbehörde im Rathaus

Das bestätigte Stadtsprecher Markus Klier auf Nachfrage. Auch die Denkmalbehörde habe sich „analog zur SPSG“ ablehnend in Bezug auf den Wunsch nach Sanitärcontainern positioniert, die Aufstellung von Containern sei also nicht zulässig. Sowohl der Stadtsprecher als auch die Stiftung verwiesen zur Begründung auf eine Entscheidung der ehemaligen Kulturministerin Sabine Kunst (parteilos) aus dem Jahr 2012, die den Sportplatzbau nahe der Nutheschnellstraße damals zwar genehmigt hatte - allerdings unter der Auflage, dass auf sonstige bauliche Anlagen verzichtet werden muss. So sollte den Wünschen der SPSG nach möglichst geringen Eingriffen in das Unseco-Weltkulturerbe entgegengekommen werden, unter anderem ging es um die mögliche Beeinträchtigung von Sichtachsen.

Mangelnde Praxistauglichkeit

Doch in der Praxis funktionierte der Kompromiss nicht. So müssen Spieler, die den Platz nutzen, derzeit für den Gang zur Toilette rund 750 Meter bis zum Strandbad Babelsberg laufen. Das aber macht kaum jemand, hatte Sport-Behördenleiter Gessner im Ausschuss erklärt. Die Folge: Uriniert wird an Büschen in der Nähe des Sportplatzes. Daher hatte Gessners Bereich um das Aufstellen von Sanitärcontainern gebeten.

Im Ausschuss jedenfalls wollte man bereits die heutige Kulturministerin des Landes, Manja Schüle (SPD), mit dem Thema betrauen: Sie sollte jetzt vom Rathaus schriftlich um eine Entscheidung gebeten werden, hieß es vergangene Woche. Allerdings war da noch nicht klar, dass der städtische Denkmalschutz auch gegen die Container ist - und es in dieser Frage eben auch einen Dissens im Rathaus zwischen Sportbereich und Denkmalschutz gibt. Für den ist aber eine Ministerin gemäß ihren Aufgaben nicht zuständig.