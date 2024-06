Atempause für die Landeshauptstadt Dieses Jahr kommen weniger Flüchtlinge als erwartet nach Potsdam

Die Stadt Potsdam hat bei der Aufnahme von Flüchtlingen eine Atempause bekommen. Das zeigen aktuelle Zahlen aus dem Rathaus, die den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) auf Anfrage vorliegen.

So hat die Stadt in den ersten fünf Monaten des Jahres genau 234 Flüchtlinge aufnehmen und unterbringen müssen, also knapp 50 Menschen pro Monat. Im Vorjahr ging es um insgesamt knapp 800 Flüchtlinge, also mehr als 65 Personen pro Monat. Und ausgegangen war die Stadt noch Anfang des Jahres, dass sie im Schnitt mehr als 55 Menschen pro Monat eine Bleibe bieten muss. Die Auslastung der Unterkünfte beträgt aktuell 83 Prozent, im Vorjahr ging es um knapp 90 Prozent.

Klagen gegen Pläne für Unterkünfte

Allerdings sieht das Rathaus sich weiter in der Pflicht, Kapazitäten zur Unterbringung zu schaffen – zumal in diesem Jahr auch Behelfsunterkünfte wie die Metropolishalle aufgegeben werden konnten und solche Plätze ersetzt werden sollen. Einen juristischen Sieg am Verwaltungsgericht hatte die Stadt dabei im Ringen um ein geplantes Containerdorf am Nedlitzer Holz erringen können – gegen einen Landschaftsschutzverein des Berliner Anwalts Christoph Partsch.

Allerdings kann dort, gleich in der Nähe der Villenanlage am Campus Jungfernsee, immer noch nicht gebaut werden. Eine Stadtsprecherin sagte, von der Gegenseite sei nun eine Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) eingelegt worden. Dieser beinhalte auch die Forderung nach einem Baustopp bis zur Entscheidung über die Beschwerde. „Wir gehen aber von einer zeitnahen Entscheidung aus“, sagte die Sprecherin. Derzeit aktualisiere man den Zeit- und Maßnahmenplan für das Projekt. Schon bis zum Urteil des Verwaltungsgerichts im Sinne der Stadt hatten die Arbeiten rund elf Monaten ruhen müssen.

Vor der geplanten Gemeinschaftsunterkunft im Kirchsteigfeld hatte es im Mai Protest gegeben – und Gegenprotest. © Andreas Klaer

Eine Klage eingelegt haben Anwohner auch gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft am Kirchsteigfeld. Doch dort verzögert sich eine Nutzung ohnehin. War im März von einer Inbetriebnahme frühestens im August die Rede, ist das nun laut der Sprecherin „frühestens im vierten Quartal möglich“. Unabhängig von der Klage würden noch weitere Voraussetzungen für den Start geklärt, hieß es. Gegen das Vorhaben hat sich eine Bürgerinitiative formiert.

Sonderweg bei Bezahlkarte

Unterdessen hat das Sozialdezernat der Beigeordneten Brigitte Meier (SPD) klargestellt, dass Potsdam beim umstrittenen Thema Bezahlkarte für Geflüchtete womöglich einen Sonderweg im Land geht. So hatten die Stadtverordneten im April auf Antrag der Fraktion Die Andere beschlossen, die Karte maximal diskriminierungsarm zu gestalten. So sollen uneingeschränkt Zahlungen bei allen Warengruppen möglich sein, auch im Internet. Zudem dürfe es keine regionalen Nutzungsbeschränkungen geben und der mit der Karte eingeräumte Barbetrag dürfe 204 Euro nicht unterschreiten – das wäre deutlich mehr als anderswo in der Mark.

Geht Potsdam einen Sonderweg bei Bezahlkarten für Asylbewerber? © dpa/Patrick Pleul

Doch an den Beschluss der Stadtverordneten sehe man sich gebunden, erklärte das Meier-Ressort auf Anfrage der Grünen. Der Gesetzgeber räume den Kommunen hier ein Ermessen ein, hieß es. Mit der Karte soll es schwieriger werden, dass kriminelle Schlepper an Bargeld kommen, zudem sollen Flüchtlinge mehr zur Arbeit motiviert werden. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte bereits erklärt, ohne eine einheitliche Bezahlkarte werde Potsdam ein eigenes System einführen müsse, was Mehrkosten verursache.

Kritik an hohen Wohngebühren

Gleichwohl hatte die Initiative „Seebrücke“ zuletzt an einem anderen Punkt der Potsdamer Integrationspolitik heftige Kritik geübt. Nämlich an der Ende des vergangenen Jahres beschlossenen Gebührensatzung für die Gemeinschaftsunterkünfte „mit drastischen Kostensteigerungen für die Betroffenen“. So würden Gebühren von über 400 Euro pro Person gerechnet, was einer Miete von rund 40 Euro pro Quadratmeter Miete entspreche. Dabei seien viele der Unterkünfte „schwer ereichbar, schimmelbefallen, laut und eng“.

Das Rathaus verwies dagegen auf Anfrage auf eine auch rückwirkend geltende Härtefallregel. Wesentlicher Kern der Regelung ist, dass in den Unterkünften für Haushalte nach der dritten Person die Gebühr gekappt und erlassen wird – wenn die Haushalte nachweisen, dass nur ein Familienmitglied erwerbstätig ist. Allgemein werden die Kosten vielfach vom Bund übernommen, allerdings eben nicht bei Flüchtlingen, die arbeiten gehen. Das Rathaus verwies ferner auch darauf, dass man nur entstehende Kosten weitergebe, angesichts der schwierigen Haushaltslage sei man dazu gezwungen.

Die Pro-Asyl-Initiative „Seebrücke“ teilte den PNN auf Anfrage mit, sie sei mit den Auskünften der Stadt nicht zufrieden. „Wir finden es intransparent, wofür die hohen Gebühren überhaupt eingesetzt werden.“ Und es sei „inhuman“ Menschen, die keine Wohnungen beziehen könnten und in der Regel keine andere Wahl hätten, „derart hohe Gebühren weit über dem Mietspiegel aufzubürden“. Auch das Angebot der Stadt, für Betroffene eine Ratenzahlung zu ermöglichen, sei keine finanzielle Erleichterung.