Auch Videoüberwachung denkbar SPD will „konzertierte Aktion gegen Vandalismus“

Eine „konzertierte Aktion gegen Vandalismus“ will die SPD-Fraktion in der letzten Sitzung der Stadtverordneten vor der Kommunalwahl beschließen lassen. Demnach solle das Rathaus ein neues Format aus unter anderem Ordnungsamt, Polizei und weiteren Partnern entwickeln, um eine „praxistaugliche Handlungsstrategie“ gegen Sachbeschädigung und Vandalismus im Stadtgebiet zu institutionalisieren. „Dabei ist auch die Kameraüberwachung der örtlichen Schwerpunkte von Vandalismus zu prüfen“, so die SPD-Fraktion in dem Antrag.

In Teilen von Potsdam kommt es nachts „regelmäßig zu massivem Vandalismus mit Farbanschlägen, Graffitis, stundenlanger Ruhestörung durch Schreien und Musik, Alkohol- und Drogenkonsum“, heißt es zur Begründung. Zuletzt hatte es solche Meldungen, etwa aus Nord-Babelsberg, gegeben. Die Folgen laut SPD: „Zerstörte Tram-Haltestellen, Dreck, Müll, Scherben, beschmierte Fassaden, Zäune und Mauern.“ Die Beseitigung der Schäden liege weitgehend in privater Hand.

Solche Initiativen sind nicht ganz neu. Schon im vergangenen Oktober hatten die Stadtverordneten auf CDU-Vorschlag ein Aktionsbündnis gegen Vandalismus und Farbschmierereien beschlossen und dabei auf eine Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen gedrängt. Eine Berichterstattung durch die Stadt zur Umsetzung der Initiative war für das zweite Quartal angekündigt. Diese ist bisher nicht erfolgt. Allerdings gibt es laut Rathaus schon Abstimmung mit der Polizei, aber auch Trägern der Jugendhilfe.