Auf dem Weg zurück zu einheitlichen Kitagebühren Potsdamer Bildungsdezernentin stellt Plan vor

Ab Anfang nächsten Jahres sollen Potsdamer Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in Krippen, Kitas und Horten wieder weitgehend einheitliche Gebühren zahlen. Zudem soll es sozial gerechter zugehen, ohne den bereits angespannten Stadthaushalt zusätzlich zu belasten. Diesen ambitionierten Plan stellte Bildungsdezernentin Noosha Aubel (parteilos) am Donnerstag vor der Presse und später auch im Jugendhilfeausschuss vor. Allerdings gibt es schon Kritik von Elternvertretern. Die PNN geben einen Überblick, was geplant ist.

Was ist das Problem?

Seit 2020 variieren die Kitagebühren in Potsdam stark, es geht um Unterschiede von bis zu 200 Euro im Monat. Grund sind rechtliche Unsicherheiten in Bezug auf das veraltete Landeskitagesetz, die Aubels Dezernat 2019 nicht mehr entwirren konnte. Bereits vorher hatte es massive Auseinandersetzungen zwischen Stadt und Elternvertretern gegeben, in deren Folge das Rathaus freiwillig mehr als 30 Millionen Euro vorher zu hoch angesetzte Kitagebühren zurückzahlte.

Wer zahlt mehr, wer weniger?

Eine genaue Tabelle für die künftigen Beiträge legte Aubel noch nicht vor – aber Beispielrechnungen und die Grundsätze für das Planwerk. „Einige Eltern werden mehr, einige weniger belastet“, sagte Aubel. So zahle eine größere Zahl von geringverdienenden Familien mit rund 30.000 Euro brutto im Jahr künftig weniger oder so viel wie bisher. Hier gehe es um Entlastungen in einer Spanne zwischen 12 und 28 Euro pro Monat, je nach Betreuungsform in Hort, Kita oder Krippe.

Für Durchschnittsverdiener mit 57.000 Euro im Jahr geht es laut den vorgelegten Berechnungen geringfügig nach oben oder unten. So würden zum Beispiel in Kitas 56 Prozent der Eltern in dieser Gehaltsstufe rund 17 Euro mehr pro Kita-Kind zahlen müssen, 44 Prozent aber auch bis zu 11 Euro weniger. Anders sieht es bei Krippen aus: Hier zahlen künftig 83 Prozent der Eltern circa acht Euro mehr pro Kind und Monat, 17 Prozent zahlen im Schnitt aber auch rund 25 Euro weniger. Diese Spreizung lässt sich damit erklären, dass die jetzt zu zahlenden Gebühren vereinheitlicht werden sollen – diese sind unter anderem deswegen ungleich, weil die Kitas zum Beispiel unterschiedlich hohe Betriebskosten haben.

Kita-Dezernentin Noosha Aubel (parteilos) © Ottmar Winter

Familien mit einem Jahresverdienst von 80.000 Euro müssten sich nach dem Aubel-Modell fast durchweg auf höhere Preise einstellen – dabei geht es um Beträge zwischen neun und 34 Euro pro Monat. Allerdings gibt es auch hier einige Eltern, die weniger zahlen müssten, wie aus den Tabellen klar wird. So zahlt rund ein Drittel in dieser Lohngruppe dann zum Beispiel im Schnitt 58 Euro niedrigere Kindergarten-Beiträge.

Genaue Summen nannte Aubel aber noch nicht. Denn gerade werde die Beitragstabelle noch um einen weiteren Vorteil für Eltern erweitert, sagte sie. Familien sollen künftig nicht mehr nur wählen können zwischen einer Betreuungszeit von sechs, acht oder zehn Stunden – sondern es soll auch Zwischenstufen geben. Die Berechnungen für dieses stundenscharfe Modell seien aber noch nicht abgeschlossen, sagte Aubel.

Welche Vor- und Nachteile hat das Modell?

Der größte Vorteil ist, dass die meisten Eltern wieder einheitliche Beträge zahlen – der Höchstsatz orientiert sich dabei an der Kita mit den viertgeringsten Beiträgen. Hätte man die Kitas mit den drei niedrigsten Beiträgen – deren Preise so bleiben sollen – noch mit einbezogen, wäre die Gebührenhöhe insgesamt weiter gefallen. Doch das ist nicht gewollt, weil die Beitragsordnung in Zeiten wegbrechender Kommunalfinanzen keine Zusatzkosten verursachen darf, wie Kämmerer Burkhard Exner (SPD) in der seit Monaten währenden Modellsuche stets klar gemacht hatte.

Aubel betonte, die neue Beitragsordnung werde auch rechtskonform sein und könne gerade von kleineren Kita-Trägern leicht angewendet werden. Nicht gelungen sei es allerdings, alle Durchschnittsverdiener zu entlasten – und alle Besserverdienenden durchweg zu belasten, räumte die Dezernentin ein.

Welche Reaktionen gibt es?

Das neue Modell muss erst noch im Stadtparlament beschlossen werden, bevor es in Kraft tritt. Am Donnerstagabend wurde es erstmals im Jugendhilfeausschuss vorgestellt. Dessen Vorsitzender Tiemo Reimann (SPD) sagte den PNN nach der Sitzung, bei vier Enthaltungen sei das Vorhaben zunächst angenommen worden.

Anwenden müssen die Beitragsordnung die mehr als 40 Potsdamer Kitaträger, aber auf freiwilliger Basis. Von 25 Trägern habe man schon eine Rückmeldung, dass das grundsätzlich denkbar sei, sagte Aubel. Kritik kam allerdings aus dem Kita-Elternbeirat. Dessen Sprecher Robert Witzsche sagte den PNN, gerade mittlere Einkommen würden zu stark belastet – und dies nur, um den kommunalen Haushalt nicht zusätzlich zu belasten.

Schwer vermittelbar sei es auch, dass Eltern, die jetzt bei einem Träger A niedrige Gebühren zahlen, künftig mehr Geld aufwenden müssten, damit andere Familien bei Träger B weniger zahlen. Mit höheren Zuschüssen durch die Stadt hätte man solche Effekte abmildern können, kritisiert er.

SPD-Mann Reimann räumte ein, dass niemand völlig zufrieden wäre – aber so sei das eben mit Kompromissen. „Wenn es künftig Möglichkeiten gibt, die Beiträge sozial noch gerechter zu gestalten, dann sollten Eltern weiter entlastet werden.“ Er erinnerte aber auch daran, dass das Land gerade weitere Schritte für beitragsfreie Kitajahre plane.

