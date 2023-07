Auf der Nuthestraße droht wochenlang Stau Fahrbahn erhält Flüsterasphalt

Täglich passieren laut Zählung des Landesbetriebs Straßenwesen von 2021 im Durchschnitt 43.515 Fahrzeuge die Nuthestraße. Die Landesstraße 40 (L40) ist damit eine der wichtigsten Verkehrsadern Potsdams. Ab Mittwoch (2. August) müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen zwischen den Abfahrten Wetzlarer Straße und Horstweg rechnen. Dann finden bauvorbereitende Maßnahmen statt, bevor ab Mitte des Monats eine neue Asphaltdecke aufgebracht wird.

Wie der Landesbetrieb mitteilte, finden die Bauarbeiten in mehreren Abschnitten statt. Mittwoch beginnen die bauvorbereitenden Maßnahmen zwischen den beiden Abfahrten. Zuerst entstehen ab dem 2. August sogenannte Mittelstreifenüberfahrten. Leitplanken werden dafür abgebaut, Bankette abgetragen sowie Schotter- und Asphalttrageschicht aufgebracht. Denn während der Asphaltarbeiten wird der Verkehr jeweils auf der gegenüberliegenden Fahrbahn geführt. Für beide Fahrtrichtungen steht dann je eine Fahrspur zur Verfügung.

Zwei Zubringer werden gesperrt

Beide Richtungsfahrbahnen werden nacheinander saniert. Dazu wird zuerst die dreilagige Asphaltschicht ausgebaut und anschließend ein neuer dreilagiger Asphalt eingebaut. Als oberste Schicht wird ein zweieinhalb Zentimeter dicker, lärmoptimierter Asphalt aufgebracht. Dieser glatte Asphalt sorgt für weniger Schwingungen des Fahrzeugs und damit weniger Geräusche. Offene Poren können zudem Lärm absorbieren.

Ab Sonnabend, 12. August, bis Montag, 4. September, wird die stadtauswärts führende Fahrbahn gesperrt und der Verkehr über die Gegenfahrbahn geleitet. Der Zubringer von der Friedrich-Engels-Straße sowie die Auf- und Abfahrt Horstweg sind dann gesperrt. Ab Dienstag, 5. September, bis voraussichtlich Freitag, 29. September, wird die stadteinwärts führende Fahrbahn gesperrt und der Verkehr auf die dann fertiggestellte Gegenfahrbahn geführt. Die Tankstelle zwischen Wetzlarer Straße und Horstweg bleibt über eine provisorische Zufahrt von der Fritz-Zubeil-Straße erreichbar, teilt der Landesbetrieb mit.

2,8 Millionen Euro kostet die neue Fahrbahn.

Im genannten Zeitraum werde die Bankette entlang der Fahrbahnen freigelegt, Pflaster-, Entwässerungs- und Asphaltarbeiten durchgeführt sowie die Markierung aufgebracht. Die Instandsetzungsarbeiten sollen nach jetziger Planung bis Ende September beendet sein. Danach werden die Mittelstreifenüberfahrten zurückgebaut. Die Erneuerung der Straßendecke kostet knapp 2,8 Millionen Euro, so der Landesbetrieb.

Asphalt soll 25 Jahre halten

Zuletzt sei die Fahrbahn der L40 im Jahr 2000 erneuert worden. „Mit der Durchführung der aktuellen Erhaltungsmaßnahme geht der Landesbetrieb davon aus, dass bei der vorliegenden durchschnittlichen Verkehrsbelastung die geplante Deckenerneuerung bis zu 25 Jahre hält“, sagte eine Sprecherin den PNN. Diese Angabe stehe jedoch immer im Verhältnis zur tatsächlichen Verkehrsbelastung. Weitere Sanierungsmaßnahmen auf der Nuthestraße seien derzeit nicht geplant.

Auch die Stadt Potsdam nutzt die Sommerferien, um an insgesamt 20 Stellen zu bauen. Eine der umfangreichsten Maßnahmen betrifft die Breite Straße, die wegen Leitungsarbeiten noch bis zum 25. August in Höhe Schopenhauerstraße teilweise gesperrt ist. In der Schopenhauerstraße wird seit Montag und bis voraussichtlich 25. August am Gehweg gebaut. Dadurch wird die Fahrbahn verengt.

Busse werden umgeleitet .Nutzer:innen von Bussen des Verkehrsbetriebs müssen sich auch am Hauptbahnhof umorientieren. Dort werden noch bis zum 8. September die Busfahrbahnen an den Bussteigen 3 bis 5 erneuert. Ersatzhaltestellen befinden sich an der Friedrich-Engels-Straße.

Auch auf der Langen Brücke finden jetzt und bis zum 26. August Asphaltarbeiten statt. Deshalb steht stadteinwärts nur eine Fahrspur zur Verfügung. Wegen des Baus einer neuen Gasleitung bleibt die Potsdamer Straße in Bornim noch bis 24. August stadtauswärts gesperrt. Der Verkehr wird über die Kirschallee umgeleitet.

Zeppelinstraße wieder freigegeben

Beendet wurden die Leitungsarbeiten und die damit verbundenen Sperrungen in der Zeppelinstraße. Nur noch bis Freitag seht die Baustellenampel an der B2 in Höhe Krampnitz-Zufahrt. Dort sollen die Arbeiten an der Zufahrt bis dahin abgeschlossen werden.

Ein Nadelöhr bleibt dagegen die Potsdamer Chaussee in Höhe Hitzeberg. Die einseitige Sperrung mit Baustellenampel bleibt bis zum 1. September. Für die Zufahrt zum Truppenübungsplatz der Bundeswehr entsteht dort eine Linksabbiegespur. Die Fahrtzeit kann sich laut Stadtverwaltung um 20 bis 30 Minuten verlängern. Empfohlen wird die weiträumige Umfahrung über die B5. Auch Busse werden umgeleitet.

Im Herbst müssen sich Verkehrsteilnehmer auf zehn weitere Baustellen im Stadtgebiet einstellen, hatte der Fachbereich Mobilität und Infrastruktur am 13. Juli angekündigt. So erhält der Kuhfortdamm in Golm zwischen Reiherbergstraße und Am Urnenefeld einen Geh- und Radweg. Der Verkehr wird zehn Monate lang umgeleitet. Damit wird eine gefährliche Lücke in der wichtigen Radwegverbindung vom Campus Golm zum Campus Neues Palais (über die Lindenallee) geschlossen.

Außerdem beginnt im Herbst der dritte Bauabschnitt am Leipziger Dreieck. Dann wird die Leipziger Straße zur stadtauswärts führenden Einbahnstraße. Bis 2025 soll das Leipziger Dreieick dann komplett umgebaut sein.