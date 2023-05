Auf frischer Tat ertappt Trio wollte in Hypovereinsbank einbrechen

In der Nacht zum Sonntag sind drei Männer aus Berlin beim Versuch geschnappt worden, in die Filiale der Hypovereinbank in der Dortustraße einzubrechen. Die Polizei meldete, gegen vier Uhr morgens habe ein Sicherheitsdienst Personen in den Büros der Bank bemerkt und die Polizei alarmiert. Das Trio aus Berlin versuchte demnach noch zu fliehen, wurde allerdings in der Nähe geschnappt.

Bei den Männern im Alter zwischen 19 und 37 Jahren wurden typische Einbruchswerkzeuge gefunden. Vor Ort hatten sie bereits die Hintertür der Filiale aufgebrochen, um Bargeld zu entwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Vernehmungen verfügte die Staatsanwaltschaft die Entlassung der drei Tatverdächtigen, hieß es weiter.