Auf Spurensuche in Kirgistan Potsdamer Nomadenlandinhaber unterstützt Projekt für Kinder

Im Sommer war der Potsdamer Matthias Michel mal wieder für zweieinhalb Wochen in Kirgistan unterwegs. Das Land und die Gastfreundschaft der Einheimischen hatten ihn bei einem Wander-Aufenthalt vor 15 Jahren so fasziniert, dass er sich selbstständig machte und im Volkspark in Potsdam das Nomadenland mit echten Jurten – importiert von dort – aufbaute.