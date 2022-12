Aufenthalte im Freien vermeiden Wetterdienst warnt vor Glatteis in Potsdam

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung vor Glatteis für Potsdam herausgegeben. „Es besteht Glättegefahr mit Gefährdungspotenzial durch gefrierenden Regen“, teilten die Meteorologen mit. Der DWD empfiehlt, sich nicht im Freien aufzuhalten. Fahrten mit dem Auto sollten vermieden werden. Die Warnung gilt von 10 bis 18 Uhr.

Autofahrende sollten ihre Fahrweise den Verhältnissen anpassen und sich auf Straßensperrungen einstellen. Es wird geraten, vollgetankt loszufahren und Decken sowie warme Getränke dabei zu haben. Am Montagmorgen liegen die Temperaturen bei minus vier Grad, am Nachmittag sollen in der Stadt wieder Plusgrade herrschen.

Die Warnung gilt für das gesamte Land Brandenburg. Gegen Nachmittag soll die Glatteisgefahr dann wieder abnehmen. In der Nacht bleibt es weitgehend bewölkt und es regnet gebietsweise. Die Temperaturen bleiben jedoch wie am Tag zwischen ein und vier Grad, nur in der Niederlausitz kann es in die Minusgrade rutschen. (mit dpa)

