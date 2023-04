Auffahrunfall in der Berliner Straße Zwei Autofahrer in Potsdam verletzt

Zwei Autofahrer:innen sind in Potsdam am Dienstagmorgen um 7.45 Uhr in der Berliner Straße bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei ein 64-Jähriger mit seinem Auto auf das Fahrzeug einer 35-Jährigen aufgefahren. Beide Autofahrer seien leicht verletzt und vor Ort in Rettungswagen behandelt worden. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurden beide in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden werde auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Der Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr, weil beide Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß auf den Gleisen in der Berliner Straße zu stehen kamen. Nachdem die Unfallstelle auf der Straße geräumt war, konnte der Auto- und Straßenbahnverkehr nach etwa einer halben Stunde wieder ungestört weiterlaufen.

Zur Startseite