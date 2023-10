Aufnahme von Geflüchteten Rathaus benötigt dringend geplantes Containerdorf

In Potsdam ist die Zahl der in den vergangenen Monaten neu aufgenommenen Flüchtlinge zuletzt weiter gestiegen. Vom Land seien bisher 535 Personen in diesem Jahr zugewiesen worden, sagte eine Rathaussprecherin den PNN auf Anfrage – seit Ende August sind also 66 Menschen dazu gekommen. Dazu sei auch die Zahl der ankommenden Ukraine-Geflüchteten zuletzt gestiegen – auf 61 im September. Im Monat Mai waren noch 25 Menschen in dieser Personengruppe registriert worden, danach stieg die Zahl stetig.