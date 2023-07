Potsdams Abwasserpreise bleiben signifikant teurer als anderswo in Deutschland. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie, die der Eigentümerverband Haus&Grund jetzt vorgestellt hat. „So zahlt etwa ein Vierpersonenhaushalt in Ludwigsburg oder Worms im Durchschnitt weniger als 300 Euro im Jahr, während es in Mönchengladbach oder Potsdam mehr als 900 Euro sind“, heißt es in dem Gutachten, das von der IW Consult GmbH erstellt wurde, einer Tochter des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft.