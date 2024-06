Auftakt im Museum Pro Potsdam fördert Vereine

Zur Auftaktveranstaltung des Online-Förderwettbewerbs „ProPotsdam – Gemeinsam FÜR Potsdam“ 2024 lädt die Pro Potsdam morgen (19.6.) von 12 bis 14 Uhr ins Potsdam Museum ein. Geboten werden ein Impulsvortrag eines Fördermittel-Experten, der Tipps zum Antrag gibt und erklärt, wie in der Folge für das eigene Projekt und damit um die Stimmen der Potsdamerinnen und Potsdamer geworben werden kann. Außerdem gibt es Wissenswertes rund um den Wettbewerb aus der „Innenperspektive“ und die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

An dem Wettbewerb können gemeinnützige Organisationen jeder Art teilnehmen, die ein Projekt in Potsdam realisieren wollen – vom Nachbarschaftsgarten bis zum Kindermusical ist dabei alles möglich. Insgesamt stehen 62.000 Euro für Vorhaben bereit, die das Zusammenleben in der Stadt fördern. Gesucht werden Ideen in den Kategorien Kunst und Kultur, Nachbarschaft und Soziales, Jugend und Sport sowie Umwelt- und Naturschutz. Die vier Projekte jedes Bereichs, die vom 27. September bis 24. November bei der Online-Abstimmung am besten abschneiden, erhalten ein Preisgeld von 1500 bis 6000 Euro. Zusätzlich wählt eine Jury weitere acht Projekte aus, die einen mit jeweils 1000 Euro dotierten Preis erhalten.