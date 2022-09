Aus Potsdam in den Ukraine-Krieg Nach Butscha reifte ihr Entschluss

Aus Potsdam in den Krieg. Ein Leben in Sicherheit und mit einem guten Job eingetauscht gegen ein Leben mit unklaren Aussichten und unter Raketenterror. Oksana Klymonchuk hat es gemacht. Nicht nur ist sie aus dem Frieden in Deutschland in ihre angegriffene Heimat geeilt, sie hat sich auch freiwillig zur Armee gemeldet. Nun, sieben Monate später, will sie erzählen, wie es weiterging und warum sie dabei bleibt.

