Ausbildung und Studium Potsdams Stadtverwaltung sucht Nachwuchs

Potsdams Stadtverwaltung ist mit über 2500 Mitarbeitenden und mehr als 200 Berufen einer der größten Arbeitgeber der Stadt und bildet auch selbst aus. Nun hat der neue Bewerbungszeitraum für Ausbildung und Studium begonnen. Für das Jahr 2023 sucht die Landeshauptstadt Potsdam Auszubildende und dual Studierende. Möglich sind Ausbildungen zur Notfallsanitäter:in und zur staatlich anerkannten Erzieher:in sowie ein Bachelor Studium Soziale Arbeit „Soziale Dienste von öffentlichen und freien Trägern“, teilte die Behörde mit.

Bewerbungen für die Ausbildung zum/zur Notfallsanitäter:in werden bis zum 28. Februar 2023 entgegengenommen. Der Bewerbungszeitraum für die Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher:in und den Studiengang Soziale Arbeit endet am 15. April 2023. Aktuell gibt es 78 Auszubildende und Studierende im Dualen Studium in 16 unterschiedlichen Berufen. Auszubildende in der Landeshauptstadt Potsdam erhalten eine faire, tarifgerechte Vergütung und 30 Urlaubstage. Die Ausschreibungen sind auf der Webseite der Stadt veröffentlicht.

„Die Landeshauptstadt Potsdam ist eine attraktive und vielseitige Arbeitgeberin. Unseren Auszubildenden bieten wir ein spannendes Arbeitsumfeld, flexible Arbeitszeiten und individuelle Betreuung“, sagt Dieter Jetschmanegg, Dezernent Zentrale Verwaltung. Mit Teilzeit, Gleitzeit oder Sabbatical könne Arbeit, Familie sowie Freizeit gut miteinander vereinbart werden.

Die Bewerbungsunterlagen können postalisch an folgende Adresse gesendet werden: Landeshauptstadt Potsdam, Fachbereich Personal und Organisation, Azubibüro, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam. Die Zusendung per E-Mail (im PDF-Format, max. 5MB) ist unter folgender Adresse möglich: ausbildung@bibliothek.potsdam.de.

Zur Startseite