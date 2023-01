Ausblick vom Museum Minsk Ideenwettbewerb für blu-Rückwand gefordert

Grüne und SPD wollen einen öffentlichen Ideenwettbewerb für die Gestaltung der Rückwand des Schwimmbads blu. Dabei sollen Aspekte wie Begrünung, eine Photovoltaik-Anlage und die Umsetzung des Kunstwerks „Natur und Technik“ von Werner Nerlich berücksichtigt werden, heißt es in einem Antrag der beiden Fraktionen an die Stadtverordnetenversammlung. Auch Künstler*innen aus Belarus, die in Potsdam im Exil leben, sollen einbezogen werden und ein Einvernehmen mit dem Architektenteam des blu hergestellt werden, heißt es weiter.

Die blu-Wand sorgt seit der Eröffnung des Museums Minsk der Hasso-Plattner-Stiftung im September für Kritik. Die Stadtwerke hatten angekündigt, gemeinsam mit Stadt und Stiftung einen Vorschlag zu erarbeiten - bislang ohne Ergebnis.

Zur Startseite