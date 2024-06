Ausgefallene Schulstunden in Brandenburg Potsdamer Werte vergleichsweise niedrig

Im Vergleich zu anderen Landkreisen und kreisfreien Städten im Land Brandenburg sind in Potsdam in den vergangenen zwei Jahren nur wenig Schulstunden ersatzlos ausgefallen. Das zeigen aktuelle Zahlen aus dem Bildungsministerium, die die AfD-Fraktion im Landtag abgefragt hat. Demnach sind im ersten Halbjahr dieses Schuljahrs in Potsdam 1,8 Prozent der Unterrichtsstunden ausgefallen.