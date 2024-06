Ausgeraubt und schwer verletzt Frau in Wohnung in Potsdam überfallen

Die Kriminalpolizei Polizei sucht nach einem Raubüberfall am frühen Montagmorgen im Stadtteil Stern nach Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, soll in der Galileistraße gegen 3 Uhr eine Frau in ihrer Wohnung von maskierten Männern überfallen und ausgeraubt worden sein. Die Frau wurde schwer verletzt und musste von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich mindestens zwei Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Wohnung verschafft haben. Dort wurden Schränke und Schubladen durchwühlt und Wertgegenstände entwendet. Einer der beiden Männer soll die Frau verletzt haben. Danach flüchteten die Täter.

Zeugen gesucht

Die Polizei wurde um 3 Uhr alarmiert, konnte aber vor Ort keine Tatverdächtigen mehr ergreifen. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Eine Anzeige wegen schweren Raubes wurde aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in der besagten Nacht im Bereich Galileistraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern haben, sich zu melden.

Die beiden Männer sollen 1,80 und 1,90 Meter groß und maskiert gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter Tel. (0331) 55 080 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Alternativ kann auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.