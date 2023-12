Tagesspiegel Plus Ausstellung im Potsdamer Landtag zur DDR-Geschichte : Wie die Firma Scharnbeck enteignet wurde

Eine Ausstellung der Stiftung Familienunternehmen im Potsdamer Landtag erinnert an die Enteignung zehntausender Firmen in der ehemaligen DDR – und an die damit verbundenen Schicksale.