Ausstellung Lebensgefühl am Schlaatz

15 Bildtafeln mit insgesamt 33 Einzelkompositionen zeigt die Potsdamer Künstlerin annhoff in der Ausstellung „Schlaatz Metamorphosen“. Wie ist das Lebensgefühl im Schlaatz? Was ist die soziokulturelle und gesellschaftliche Situation der Menschen hier? Für die Werke ist annhoff mit den Menschen in dem Potsdamer Stadtteil ins Gespräch gekommen, „um mehr zu erfahren über ihre Lebensfreuden und -ängste, ihre Wohn- und Arbeitssituationen, ihre Wünsche, Hoffnungen und Bedürfnissen“, so annhoff. „Ich habe so versucht, ein Gefühl für das Leben in dem Quartier Schlaatz zu bekommen.“

Die Ergebnisse zeigt sie in einem grafischen Bilderzyklus. Dabei hat die Schöpferin die Cyanotypie angewendet. Bei der Technik im Umkehrverfahren fertigte annhoff Schwarz-Weiß-Fotografien vor Ort an und druckte diese auf Folie aus, um sie als Schablonen auf das mit einer lichtempfindlichen Emulsion bestrichene Papier zu legen. Dadurch zeigt sich nach der Belichtung und Wässerung ein blau-weißes Bild, bei dem alle blauen Flächen auf der Schablone weiß und alle weißen Flächen auf der Schablone die schwarzen Flächen waren. Zu sehen sind die rund 70 Cyanotypien montags bis freitags (8 und 16 Uhr) im Bürgerhaus am Schlaatz.