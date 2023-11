Woidke übergibt Auszeichnung Potsdamer Wasserball-Legende mit Verdienstorden geehrt

Die Potsdamer Wasserball-Legende Harry Volbert hat am Samstag den brandenburgischen Landesverdienstorden erhalten. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der die Auszeichnung an Volbert und weitere Frauen und Männer aus dem Land überreichte, würdigte damit das Engagement des 91-Jährigen für den Wasserball in Potsdam.

Volbert hatte einst den Wassersport unter dem Dach des Olympischen Sportclubs Potsdam aufgebaut und auf Erfolgskurs gebracht. Seine Nachwuchsarbeit im Potsdamer Wasserball gelte als legendär, hieß es in der Würdigung Volberts.

Volberts Engagement führte die Potsdamer Wasserballsportlerinnen und -sportler zu 16 deutschen Meistertiteln und Pokalsiegen. Darüber hinaus etablierte er mit den Potsdamer Orcas eine Herrenmannschaft an der nationalen Spitze. Sie gewann mehrfach Medaillen bei Deutschen Meisterschaften.

Neben Volbert erhielten die Schulhelferin Ursula Dorsch aus Teltow und der langjährige Landeswahlleiter Bruno Küpper den Verdienstorden, wie die Staatskanzlei in Potsdam mitteilte. Einen weiteren Verdienstorden überreichte Woidke an Petra Müller vom Kreislandfrauenverband Potsdam-Mittelmark. Unter ihrer Leitung habe sich der Verband zu einem der aktivsten und mitgliederstärksten in Brandenburg entwickelt, hieß es. Dirk Seifert aus Eberswalde im Landkreis Barnim wurde für seinen Einsatz als Vorsitzender des Mukoviszidose-Landesverbands Berlin-Brandenburg geehrt.

Der Komponist Helmut Zapf aus Panketal im Landkreis Barnim wurde als Förderer junger Nachwuchstalente und die Psychologin Susanne Deimling aus Neuzelle im Landkreis Oder-Spree für ihre Betreuung von durch Einsätze belastete Feuerwehrleute geehrt. (mit epd)