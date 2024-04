Autoarme Dortustraße zugeparkt Mehr als 180 Verwarnungen an Falschparker – und kaum Besserung

Die Dortustraße ist zugeparkt. Entlang der Sitzbänke, Hochbeete und Fahrradständer, die seit einem Monat die Aufenthaltsqualität in der verkehrsberuhigten Spielstraße zwischen Hegelallee und Brandenburger Straße erhöhen sollen, reihen sich in den Abendstunden parkende Autos. Mal sind es 20, mal 30, am Wochenende bis zu 40 Autos, die dort ordnungswidrig abgestellt sind. Eine Bewährungsprobe für die autoarme Dortustraße.