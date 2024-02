Autoarme Innenstadt Mehr als 300 Parkplätze entfallen in Potsdam

Autofahrer dürften es immer schwerer haben, in Potsdam einen Parkplatz für ihr Vehikel zu finden. In diesem Jahr sollen überwiegend in der Innenstadt mehr als 200 Parkplätze im öffentlichen Raum beseitigt werden. Im vergangenen waren schon mehr als 100 Stellplätze für Autos in der Innenstadt und in Babelsberg entfallen. Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung hervor.

So sollen laut Rathaus infolge der Stadtverordnetenbeschlüsse zur autoarmen Innenstadt rund 110 gebührenpflichtige Parkstände in der Dortustraße entfallen, um dort einen verkehrsberuhigten Bereich mit gesteigerter Aufenthaltsqualität umzusetzen. „Durch die vorgesehene Radverkehrslösung in der Charlottenstraße werden zwischen Friedrich-Ebert- und Schopenhauerstraße die dortigen circa 100 Gebührenparkplätze entfallen“, heißt es weiter.

Schon im vergangenen Jahr waren auf der Kurfürstenstraße zwischen Hebbelstraße und Friedrich-Ebert-Straße Vorbereitungen für einen Radweg getroffen worden, wodurch die dortigen 24 Parkstände entfallen sind. „Darüber hinaus sind in Babelsberg im Teilabschnitt der Stahnsdorfer Straße zwischen Paul-Neumann- und August-Bebel-Straße durch die Umgestaltung zur Fahrradstraße rund 46 Parkstände entlang der Fahrbahn entfallen“, teilte die Stadtverwaltung mit. In der Straße Am Neuen Palais sei der unbefestigte Seitenstreifen für die Straßenentwässerung und zum Schutz der Alleebäume hergerichtet worden. Dadurch seien die bisher rund 45 geduldeten Parkflächen in diesem Abschnitt entfallen.

Die FDP-Fraktion wollte auch wissen, welche Planungen es zum Aus- beziehungsweise Aufbau von Parkhäusern beziehungsweise alternativen Parkmöglichkeiten rund um die Innenstadt gibt. Doch da sieht das Rathaus keinen Bedarf: „In den Parkhäusern am Rande der Innenstadt stehen ausreichende Parkmöglichkeiten zur Verfügung, die alternativ genutzt werden können.“ Ob der Verlust wirklich rechnerisch einen Unterschied macht, ist indes schwer zu sagen. Denn das Rathaus weiß nicht, wie viele Parkplätze es insgesamt gibt. „Hierzu liegen keine Daten vor“, so die Antwort.