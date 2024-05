Autoarme Potsdamer Dortustraße Fahrraddemo, Spiele und Musik

Knapp einen Monat nach Einführung der autoarmen Dortustraße plant ein Potsdamer Verbände-Bündnis am Freitag und Samstag Aktionen, um die Verkehrsberuhigung zu unterstützen. In der Spielstraße zwischen Hegelallee und Brandenburger Straße stehen insbesondere abends etliche Falschparker, nachdem die Stadt knapp 100 Parkplätze durch Sitzbänke und Hochbeete ersetzt hatte.

Das Programm am Freitag beginnt ab 16 Uhr mit dem Bau und der Bepflanzung von zwei Palettenparks an der Ecke zur Brandenburger Straße, die dauerhaft in der Dortustraße bleiben werden. Am Samstag startet um 11 Uhr die Familienradtour Kidical Mass vor dem Rathaus. Unter Polizeibegleitung radelt die Gruppe bis 12 Uhr in die Dortustraße. Hier gibt es Bastelaktionen, Outdoorspielen und Jonglage sowie zu Musik von und mit Robert Bernier und Konstantin Kasper.

Zudem findet die Ausstellung „Meine Stadt – meine Straße“ statt und es gibt eine Kleidertausch-Stange. Zu den Initiativen, die sich an der Veranstaltung beteiligen, gehören unter anderem der Förderverein Haus der Natur, der ökologische Verkehrsclub VCD, die NaturFreunde Brandenburg, Extinction Rebellion Potsdam, StadtteilAuto Potsdam West, potsdam autofrei, foodsharing und der ADFC Potsdam.