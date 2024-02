Autodiebstahl in Potsdam Polizei sucht mit Blitzer-Foto nach mutmaßlichem Täter

Mit einem Blitzerfoto sucht die Polizeidirektion West in Potsdam einen mutmaßlichen Autodieb. Wie die Behörde mitteilte, wurde der Mann Anfang Mai 2023 in Alt Brieselang (Kreis Havelland) auf der Nauener Chaussee in Fahrtrichtung Nauen geblitzt, weil er zu schnell gefahren war.

Der Unbekannte saß am Steuer eines weißen Peugeot Expert. Nach Polizeiangaben wurde der Kastenwagen zuvor im Potsdamer Stadtteil Bornstedt in der Siedlung Am Schragen gestohlen. Der Täter hatte das Fahrzeug zwischen 22.15 Uhr am 4. Mai und 7.10 Uhr am 5. Mai entwendet. Die Aufnahmen des Blitzers wurden nun per Gerichtsbeschluss freigegeben.

Dieser weiße Peugeot Expert wurde im vergangenen Jahr in Potsdam gestohlen. © POLIZEIDIREKTION WEST

Hinweise zu der abgebildeten Person oder zu deren Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter Angabe der Fahndungsnummer (15-24) über die Telefonnummer (0331) 5508-0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular kann genutzt werden.