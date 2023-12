Autofahrer achtet nicht auf Verkehr Radfahrer bei Unfall in Potsdam verletzt

Erneut ist in Potsdam ein Radfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei habe ein 44 Jahre alter Autofahrer am Dienstagnachmittag nicht ausreichend auf den Verkehr geachtet und in der Friedrich-Engels-Straße einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer übersehen. „Es kam zu einem Zusammenstoß, durch den der 46-jährige Radfahrer stürzte“, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Mann verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad des Mannes wurde an Angehörige übergeben. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf. Die Zahl der Fahrradunfälle in Potsdam sorgt in der Stadt immer wieder für Diskussionen, wie sich die Sicherheit erhöhen lässt.