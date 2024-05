Badesaison startet Retten muss die Potsdamer DLRG vor allem Männer

Vier Leben haben die Potsdamer Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Vorjahr gerettet – das waren so viele wie im Jahr zuvor. Für ebenso viele Menschen kam jedoch jede Hilfe zu spät: In der Potsdamer Havel ertranken im Mai ein 75-jähriger Mann und im Juni eine 79-jährige Frau, im Juli starben eine 72 Jahre alte Frau im Caputher See und Anfang September ein Kleinkind in Beelitz bei einem tragischen Unglück in einem Gartenpool. Insgesamt waren die Potsdamer Helfer in 23 Fällen um Hilfe angefragt worden. Im Jahr 2022 waren es 29 Einsätze.

In ganz Brandenburg ertranken im Vorjahr 22 Menschen, gleich viele wie im Jahr zuvor, wobei die Zahl seit 2019 zurückging. Damals waren es noch 34 Personen, die ums Leben kamen. Deutschlandweit wurden 1120 Personen gerettet. 378 Menschen konnte nicht mehr geholfen werden – dazu zählten auch 16 Kinder unter zehn Jahren.

Hier liege es oft an einer nicht ausreichenden Schwimmfertigkeit oder an Eltern, die nicht aufmerksam genug seien, so Achim Wiese, stellvertretender Leiter der DLRG-Verbandskommunikation. 80 Prozent der Opfer seien außerdem Männer, die oft ihre eigene Leistung über- und Gefahren unterschätzen würden. „Allein 80 Sprünge von Brücken und Pontons enden im Jahr im Rollstuhl – und das sind alles Männer“, so DLRG-Präsidentin Ute Vogt.

Rekordzahlen

Ein Rekord von erstmals mehr als 600.000 Mitgliedern wurde erstmals in Deutschland erreicht. Auch in Potsdam stieg die Zahl der Ehrenamtlichen: 653 Menschen engagierten sich Ende 2023 in der DLRG – zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Insgesamt wurden hier voriges Jahr 5850 Helferstunden geleistet, das ist ein Anstieg um 180 zum Vorjahr. Besonders stolz ist Daniel Keip, Leiter der Verbandskommunikation in Potsdam, darauf, dass in Potsdam weitere 228 Rettungsschwimmer ausgebildet wurden.

Badestellen in Potsdam Nach Angaben der DLRG hat das Land in diesem Jahr in Potsdam eine neue offizielle Badestelle ausgewiesen: „An der Badewiese“ am Groß Glienicker See. Kritisiert wird, dass dazu lediglich die Wasserqualität regelmäßig überprüft werden muss. Rettungsausstattung wie ein Rettungsring oder eine Rettungsleine sind nicht nötig, damit eine Badestelle als solche ausgewiesen wird.

Mit deutschlandweit neun Millionen Ehrenamtsstunden im Vorjahr hat die DLRG auf Basis des Mindestlohns der Gesellschaft rund 111,690 Millionen Euro zurückgegeben. Präsidentin Vogt hat zwei Anliegen für die Zukunft. Zum einen wünscht sie sich, dass ihre Helferinnen und Helfer endlich jenen von Technischem Hilfswerk, Feuerwehr und Co. gleichgestellt würden, wenn es etwa um Arbeitsfreistellung und andere Leistungen geht. Das sei derzeit noch stark vom Bundesland abhängig und sehr unterschiedlich.

Zum anderen fordert sie, dass erfasst werde, wo es schon Bäder gibt und wo Lücken sind. Nur so könnten Investitionsprogramme sinnvoll eingesetzt werden. „Jede Grundschule sollte die Möglichkeit haben, an eine Schwimmhalle in der Umgebung zu kommen“, sagt Vogt. Vor allem in ländlichen Gegenden sei das oft mit stundenlangen Fahrten verbunden. „Nach der Grundschulzeit sollte jedes Kind schwimmen können“, so Vogt. Dazu gibt es vom 9. bis zum 16. Juni 2024 auch eine ganze Woche, in der die bundesweiten Schwimmabzeichentage stattfinden. An diesen Aktionstagen können ohne Anmeldung Schwimmprüfungen gemacht werden.

Zehn einheitliche Baderegeln

Passend zur Schwimmsaison hat der Bundesverband zur Förderung der Schwimmausbildung (BFS) erstmals zehn einheitliche und leicht verständliche Baderegeln verabschiedet, die seit Januar auch in allen schwimmsporttreibenden Verbänden verbindlich gültig sind. Die wichtigsten Regeln sind: niemals allein baden gehen, die eigene Leistungsfähigkeit realistisch einschätzen, nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ins Wasser gehen, Kinder stets beaufsichtigen, Rücksicht nehmen und Warnhinweise sowie Wetterbedingungen beachten. Außerdem gilt besondere Vorsicht an unbewachten Badestellen.