In Groß Glienicke bereitet man sich mit gemischten Gefühlen auf die kommende Badesaison. Die viele Jahre nur geduldete Badestelle ist nun offiziell auch zu einer offiziellen Badestelle befördert worden. Vorausgegangen war eine Prüfung der Wasserqualität, wie Ortsvorsteher Winfried Sträter in einem Rundschreiben mitteilte. „Wer in Berlin oder Brandenburg einen See mit ausgezeichneter Wasserqualität sucht, findet ihn hier in Groß Glienicke.“