Bahnhof Pirschheide Nach 25 Jahren wieder komplett in Betrieb

Über Jahrzehnte bot der Bahnhof Pirschheide im Südwesten Potsdams einen traurigen Anblick: Zugewucherte Bahnsteige, verrostete Dachskelette, beschmierte Wände. Der einstige Hauptbahnhof Potsdams befand sich buchstäblich auf dem Abstellgleis. Seit dem 27. April ist die Station jedoch aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht: Erstmals seit 25 Jahren halten auf den oberen Gleisen 1 und 2 wieder Züge.

„Wir holen hier ein Stück Verkehrsgeschichte von Potsdam zurück ins aktive Leben“, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Montag bei der feierlichen Einweihung. „Gerade mit Blick auf die umliegenden und Tagungs- und Sportstätten ist die Wiederinbetriebnahme des oberen Bahnsteiges ein weiterer Standort-Pluspunkt für Potsdam, aber auch für die Nachbargemeinden, die nun ebenfalls besser an den BER angebunden sind.“ Gleiches gelte für den Wissenschaftsstandort Golm, so Schubert.

Dadurch, dass der Bahnhof nun wieder an den Berliner Außenring angeschlossen ist, kann der Flughafen BER von Pirschheide aus mit der Linie RB22 ohne Umstieg erreicht werden. Die Fahrt dauert 22 Minuten. Vor allem für Pendlerinnen und Pendler aus Werder (Havel) und Geltow soll der Umstieg auf die Bahn damit attraktiver werden; direkt neben dem Bahnhof befindet sich ein P+R-Platz mit 184 Stellplätzen sowie die Endhaltestelle der Straßenbahnen 91 und 94.

Aufzüge und Treppen wurden komplett neu gebaut, um vom unteren Gleis 3 auf die oberen Gleise zu gelangen. Der Umbau hat 14 Millionen Euro gekostet. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Der Bahnhof war ein Jahr lang modernisiert worden: Die oberen Bahnsteige sind nun schmaler als früher, erreichbar sind sie über neue Treppen und Aufzüge. Auch die Dächer sind neu, allerdings wurde aus Kostengründen nur ein kleiner Teil der Bahnsteige überdacht.

14 Millionen Euro hat der Umbau gekostet, die Gelder dazu kamen vom Bund, vom Land und von der Deutschen Bahn (DB). „Wir haben als Land gern mehr als 6,4 Millionen Euro an Fördermitteln aus unserem ÖPNV-Invest-Programm bereitgestellt“, sagte Brandenburgs Infrastrukturminister Rainer Genilke (CDU) am Montag bei der Einweihung.

Ein Teil des Bahnhofes ist bereits seit Sommer 2023 wieder aktiv: Das untere Gleis 3, an dem die Züge der Regionalbahnlinie 33 aus Jüterbog über Beelitz zum Potsdamer Hauptbahnhof halten. Die alte Bahnhofshalle wird seit 2017 gewerblich genutzt, hier befindet sich die Eventlocation „Pirschheide“.

So sah der Bahnhof im Jahr 2020 aus. © Sebastian Gabsch PNN/Sebastian Gabsch PNN

„Wir eröffnen nicht nur einen modernisierten Bahnhof, wir reaktivieren ein historisches Drehkreuz“, sagte Alexander Kaczmarek, DB-Konzernbevollmächtigter für Berlin und Brandenburg. 1958 war die Station als „Potsdam Süd“ eröffnet worden, 1960 wurde sie in „Potsdam Hauptbahnhof“ umbenannt, obwohl die Innenstadt drei Kilometer entfernt lag.

Spätestens nach dem Mauerbau wurde der Bahnhof zum unverzichtbaren Drehkreuz, um über den Berliner Außenring nach Ost-Berlin zu gelangen. Alle Fern- und Regionalzüge Potsdams hielten hier. „Manche erinnern sich vielleicht noch an die sogenannten Sputnik-Züge, die von hier aus nach Karlshorst fuhren“, sagte Kaczmarek.

Ab 1989 verlor die Station an Bedeutung und verfiel

Nach der Wende änderte sich das: Die direkte Durchfahrt nach Berlin war wieder möglich, der nun in „Potsdam Pirschheide“ umbenannte Bahnhof verlor zusehends an Bedeutung. 1999 hielt der letzte Zug an der Station, die daraufhin nach und nach verfiel.

Heute sieht die Situation wieder anders aus: „Der Berliner Außenring ist eine wichtige Umgehungsstrecke für den Güterverkehr“, so Kaczmarek. Doch auch für den Nahverkehr werde die Bedeutung des Außenrings in Zukunft zunehmen, denn der Berliner Speckgürtel wachse: „In 30 Jahren werden wir ein sehr städtisches Gebiet rund um den Berliner Außenring sehen. Das heißt auch, dass wir höhere Takte und mehr Bahnhöfe brauchen werden“, sagte Kaczmarek.