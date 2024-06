Bald teureres Schulessen Linke will Preisdeckel auch für das nächste Schuljahr

Nach der Ankündigung des Bildungsdezernats, dass der Preisdeckel für das Schulessen Ende Juli auslaufen wird, reagiert die Stadtpolitik. Die Linke-Fraktion kündigte am Freitag einen Antrag zur Stadtverordnetenversammlung am 17. Juli an, dass der 3,90-Euro-Deckel länger gelten soll.

Und zwar so lange, bis die Evaluationsergebnisse für das zunächst auf ein Jahr befristete Projekt feststehen und der Haushalt für 2025 beschlossen wurde. Auch sei noch unklar, ob Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabe-Paket des Bundes für den Preisdeckel genutzt werden könnten, sagte die Linke-Bildungsexpertin Tina Lange.

Die Linke-Stadtverordnete Tina Lange. © Promo/promo

Vor allem aber sei es für Eltern nicht zumutbar, zu Beginn des neuen Schuljahres plötzlich wieder den anderthalbfachen Preis für Mahlzeiten zu zahlen, obwohl unklar sei, ob es in einigen Monaten wieder verbilligtes Essen gebe. „Der Aufwand wäre immens, der Schaden durch erneut verlorene Essende an Schulen unwiederbringlich“, so die Linke. Es dürften keine Tatsachen geschaffen werden, ohne dass die Stadtverordneten eine fundierte Entscheidung treffen konnten.

Wie berichtet hatte Bildungsdezernent Walid Hafezi (Grüne) am Donnerstag bekannt gegeben, dass es im nächsten Schuljahr keinen Preisdeckel mehr geben wird. Die Politik habe für keine Verlängerung gesorgt, so die Begründung. Deswegen wird nun, je nach Caterer, von Essenspreisen ab fünf Euro pro Portion ausgegangen. Zugleich hatte Hafezi für ein Modell geworben, dass bedürftige Kinder möglichst wenig bezahlen sollen – während besserverdienende Eltern den vollen Preis tragen könnten. Das könnte allerdings erst mit dem Schuljahr 2025/2026 in Kraft treten.

Angela Schweers, die Vorstandsvorsitzende der Potsdamer Arbeiterwohlfahrt. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Verständnislos zeigte sich am Freitag Angela Schweers, die Chefin der Potsdamer Arbeiterwohlfahrt. Mit dem Wegfall des Preisdeckels werde der Schulbesuch für viele Familien, gerade mit mehreren Kindern, noch teurer. Bei Essenspreisen von fünf bis sechs Euro gehe es um 100 bis 120 Euro pro Monat. Dazu komme noch Geld für Schulmaterial oder Schließfächer. Selbst für durchschnittlich verdienende Potsdamer werde das alles immer schwieriger zu stemmen. Daher müsse der Preisdeckel fortgeführt werden, sagte Schweers auf Anfrage.