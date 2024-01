Tagesspiegel Plus Bangen um Karstadt in Potsdam : Oberbürgermeister Schubert hält an Bürgerservice-Idee fest

Es ist unklar, was aus Karstadt und dem Stadtpalais in Potsdam wird. Trotz der Ungewissheit will Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) dort weiterhin einen Bürgerservice einrichten.