Bangen um Potsdamer Karstadt-Haus „Wir machen uns große Sorgen“

Das erneute Insolvenzverfahren bei der Kaufhauskette Galeria Karstadt sorgt in Potsdam für Unruhe: Ob das Haus in der Brandenburger Straße, das erst im Sommer 2020 vor der Schließung gerettet worden war, diesmal gefährdet ist, ist zwar noch unklar. Doch nach Aussagen von Unternehmenschef Miguel Müllenbach in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ soll innerhalb von zwei Jahren mindestens ein Drittel der verbliebenen 131 Filialen geschlossen werden. Auch Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz kündigte harte Einschnitte an. Nur ein harter Kern der 131 Häuser werde übrigbleiben, sagte er dem WDR am Dienstag. Welche, das wird demnach in spätestens drei Monaten feststehen.

