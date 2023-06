Bankautomaten im Staudenhof nun außer Betrieb Neue Sparkasse für die Mitte öffnet am 15. Juni

Die schon lange geplante Geschäftsstelle „Neue Mitte“ der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) wird am Donnerstag, dem 15. Juni, am Standort in der Schlossstraße 7 eröffnet. Das hat die MBS nun mitgeteilt. Um 9 Uhr soll die neue Filiale im neuen „Einsiedler“-Haus in der Potsdamer Mitte ihre Türen öffnen. Sie ersetzt die bisherige Filiale am Wohnblock Staudenhof, der ab dem Sommer abgerissen werden soll.

Die MBS teilte mit, wegen des Umzugs stehen die Geldautomaten in der früheren Filiale nicht mehr zur Verfügung. Seit Freitagnachmittag sind Sie abgeschaltet. Als Ausweichmöglichkeiten für dringende Kontoangelegenheiten und die Bargeldversorgung werden die Kundinnen und Kunden unter anderem auf die Geschäftsstellen in der Nansenstraße 25 und am Luisenplatz 9 verwiesen.

Die neue Filiale eröffnet gegen den Trend. Denn aktuell dünnt die MBS ihr Filialnetz in ganz Brandenburg aus, betroffen sind auch Potsdam und das Umland. Schließen sollen wie berichtet bis Ende des Jahres Filialen in Schlaatz, Babelsberg, Drewitz und Potsdam-West. Diese Standorte sollen dann nur noch Bankautomaten anbieten. Die MBS hatte dazu erklärt, dass immer mehr Kunden für ihre alltäglichen Bankgeschäfte die Internet-Angebote der Sparkasse nutzten, Filialen also weniger besucht würden. Die Pläne sorgen landesweit für Kritik.