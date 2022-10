Bauarbeiten im Bornstedter Feld Busse werden umgeleitet

Am Montag beginnen im Bereich der Kiepenheuerallee und der Nedlitzer Straße Gleisbauarbeiten. Deshalb müssen die Busse der Linien 638, 697, N15 und N17 während der Herbstferien umgeleitet werden. Wie der Verkehrsbetrieb Potsdam mitteilte, gilt die Umleitung bis voraussichtlich 4. November.

Nicht angefahren werden bei den genannten Linien die Haltestellen Am Pfingstberg, Am Schragen/Russische Kolonie und Reiterweg/Alleestraße. Stattdessen halten die Busse zusätzlich an den Stationen Campus Fachhochschule, Volkspark und Rote Kaserne.

