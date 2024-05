Bauarbeiten im Potsdamer Hauptbahnhof Rolltreppen werden ausgetauscht – neue Anlagen sollen im Juni fahren

Seit Monaten stehen die Rolltreppen an der Südseite des Potsdamer Hauptbahnhofs still, doch nun ist Besserung in Sicht: In dieser Wochen haben die Arbeiten zum Austausch der Anlagen begonnen. Das teilte der Eigentümerkonzern der Bahnhofspassagen am Mittwoch mit. Demnach sollen am Eingang zu den Bus- und Tramhaltestellen moderne und energieeffizientere Rolltreppen eingebaut werden.

Ab kommenden Montag (27.5.) sind vorwiegend nachts umfassende Arbeiten geplant. Nachdem zunächst kleine und vorbereitende Arbeiten durchgeführt worden sind, begannen am Dienstag die großen und sichtbaren Arbeiten.

Der Zugang über die Treppe bleibt mit Einschränkungen während der gesamten Bauphase nutzbar. Zudem werde ein zusätzlicher Ausgang ausgeschildert, hieß es in der Mitteilung. Mit Hinweissystemen an den Bauzäunen wird über die veränderte Wegeführungen informiert. Die Aufzüge am und im Eingang Süd bleiben nach Angaben der Bahnhofspassagen für den barrierefreien Zugang durchgehend in Betrieb. Die neuen Rolltreppen sollen im Juni fahren.

Einbau der Rolltreppen verzögerte sich

Die Rolltreppe, die von der Spange zur Friedrich-Engels-Straße führt, ist seit Ende 2022 außer Betrieb. Die Rolltreppe aufwärts ist seit August 2023 abgeschaltet, nachdem der TÜV dies angeordnet hatte. Ursprünglich sollte der Einbau der neuen Rolltreppen bereits Anfang des Jahres stattfinden. Doch technische Gründe und lange Lieferzeiten führten zu einer Verzögerung. Das hatte Tom Zeller, der Centermanager der Bahnhofspassagen, den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) mitgeteilt.

Die neuen Rollentreppen erhalten eine Beleuchtung. Poller sollen die Mitnahme von Fahrrädern und Einkaufswagen verhindern. Die alten Treppen werden in Einzelteile zerlegt und abtransportiert, die neuen Treppen in jeweils zwei Teilen eingebaut. Vor einer Inbetriebnahme müssen die Treppen geprüft werden.

Am Wochenende hatte starker Regen die Bahnhofspassagen teilweise unter Wasser gesetzt. Strukturelle Schäden seien aber nicht festgestellt worden, sagte ein Sprecher den PNN.