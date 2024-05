Baugenehmigungen in Potsdam Noch weniger Wohnungen als Vorjahr

Gute Nachrichten vom Wohnungsmarkt sind rar - und so wird es in Potsdam wohl möglicherweise bleiben. Die Zahl der in Potsdam erteilten Baugenehmigungen ist im ersten Quartal eingebrochen. Wie aus aktuellen Daten des Statistischen Landesamts hervorgeht, sind von Anfang Januar bis Ende März 2024 in Potsdam Genehmigungen für genau 145 Wohnungen erteilt worden. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren noch 338 gezählt worden. Das entspricht einem Rückgang um 57 Prozent.

Damit ging es in Potsdam noch rapider abwärts als im Vergleich zum ebenfalls gebeutelten Land Brandenburg. Dort wurden im ersten Quartal 2024 insgesamt Genehmigungen für 2148 Wohnungen erteilt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 3243. Ein Rückgang um 33 Prozent.

Eine niedrige Anzahl von Baugenehmigungen könnte den Wohnungsmangel verschärfen. Denn bevor gebaut werden kann, muss eine Genehmigung erteilt werden. Von der Baugenehmigung bis zum Einzug der ersten Bewohner dauert es dann durchschnittlich rund zwei Jahre. Schon jetzt stehen kaum Wohnungen leer. Und der anhaltende Zuzug sorgt für eine hohe Nachfrage und folglich für steigende Mieten.

Im Vorjahr war die Zahl der Baugenehmigungen in Potsdam noch gestiegen. Wie berichtet, wurde im Jahr 2023 der Bau von genau 999 Wohnungen genehmigt. Dabei hatte die Bauverwaltung noch einen Jahresendspurt hingelegt und allein im Dezember 296 Wohnungen genehmigt. Also doppelte so viele wie nun in drei Monaten.