Baustellen auf Potsdams Straßen Wo diese Woche Stau droht

An der Dauerbaustelle Leipziger Dreieck wird der stadtauswärtige Verkehr in Richtung Caputh und Michendorf ausschließlich über die Leipziger Straße geführt. Die Straße Am Brauhausberg bleibt stadtauswärts dem ÖPNV vorbehalten. Auch bei Fußgängern und Radfahrenden ist Vorsicht gefragt: Sie werden stadtauswärts gemeinsam neben dem Baufeld entlang geführt.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Friedrich-Ebert-Straße ist für die Erneuerung der Tramgleise und den Ausbau der Haltestellen zwischen Helene-Lange-Straße und Puschkinallee voll gesperrt. Ab Montag (10. Juni) ist zudem die Zufahrt aus Richtung Alleestraße/Reiterweg nicht mehr möglich. Die Fuß- und Radwegführung soll je nach Bauphase angepasst werden und auf teils gemeinsam geführt werden. Der Tramverkehr wird eingleisig organisiert.

Der Horstweg ist ab Mittwoch (12. Juni) für die Herstellung eines Trinkwasser-Hausanschlusses zwischen Dieselstraße und Auffahrt zur Nutheschnellstraße eingeengt. Für den Verkehr steht je Richtung ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Der Caputher Heuweg wird ab dem heutigen Montag und bis Ende August für den Neubau einer Feuerwehrzufahrt zwischen den Hausnummern 67 und 69 voll gesperrt.

Die Sternstraße wird am Mittwoch (12. Juni) zwischen Hans-Albert-Straße und Nuthestraße für die Aufstellung eines Krans von 7 bis 20 Uhr voll gesperrt.

Über aktuelle und geplante Baustellen informieren die städtischen Verkehrsplaner auf www.mobil-potsdam.de