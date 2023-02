Baustellen in Potsdam Hier droht in dieser Woche Stau

In der Zeppelinstraße erwarten gleich drei Einschränkungen auf Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger: Wegen einer Havarie ist in Höhe Schafgraben Geh- und Radweg gesperrt und wird gesichert auf der Fahrbahn geführt. Deswegen stehen auf dort für den Autoverkehr je Fahrtrichtung eine Fahrspur zur Verfügung. Für Leitungsarbeiten zwischen Am Luftschiffhafen und Olympischer Weg ist die Straße stadteinwärts auf eine Fahrspur eingeschränkt. Und an der Kreuzung von Zeppelinstraße und Im Bogen gibt es stadtauswärts nur eine Fahrspur.

Die größten baubedingten Einschränkungen für den Autoverkehr bestehen weiterhin an den Havelübergängen. Ursache sind die Großbaustellen am Leipziger Dreieck und in der Behlertstraße. Die Straße Brauhausberg ist für Leitungs- und Straßenbaumaßnahmen zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen. In der Heinrich-Mann-Allee ist stadtauswärts vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt.

Die Behlertstraße bleibt zwischen Berliner Straße und Kurfürstenstraße gesperrt. Der Verkehr wird Richtung Norden über die Hans-Thoma-Straße umgeleitet, Richtung Zentrum über die Französische Straße und die Hebbelstraße.

In der Karl-Liebknecht-Straße werden zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße und Karl-Liebknecht-Stadion Tiefbauarbeiten durchgeführt. Der Gehweg und die Parkplätze sind teilweise gesperrt. Luther- und Turmstraße sind ab den Kreuzungen als Sackgassen ausgeschildert. Die Rudolf-Breitscheid-Straße wird zudem zwischen Plantagen- und Reuterstraße abschnittweise gesperrt.

Zur Startseite