Baustellen in Potsdam Wo es in dieser Woche Einschränkungen gibt

Zwar ist die Behlertstraße nach gut zwei Jahren Bauzeit wieder für den Verkehr in Richtung Norden geöffnet. In Richtung Nutheschnellstraße bleibt die Umleitung für den Rückbau der Baustelleneinrichtung aber noch bis 17. Mai bestehen.

Der Horstweg bleibt wegen Leitungsarbeiten zwischen An der Alten Zauche und Heinrich-Mann-Allee noch bis Ende Juli halbseitig gesperrt.

Die B2 ist auf Höhe Krampnitz zwischen Hannoversche Straße und Rotkehlchenweg bis 15. Mai halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

Für die Sanierung der Konrad-Wolf-Allee ist diese im Bereich Auf- und Abfahrt zur Nutheschnellstraße bis zur Hans-Albers-Straße noch bis 15. Mai gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Die Zeppelinstraße bleibt noch bis 8. Mai auf Höhe Schafgraben stadtauswärts auf eine Spur eingeschränkt. Gleiches gilt im Abschnitt zwischen Stormstraße und Im Bogen - hier jedoch noch bis Mitte Juni.

Die Straße Am Buchhorst ist noch bis diesen Freitag zwischen Handelshof und An der Brauerei halbseitig gesperrt. Auch die halbseitige Sperrung in der Dortustraße zwischen Spornstraße und Breite Straße endet am Freitag.

Nach wie vor kompliziert für alle Verkehrsteilnehmer ist die Lage rund um den Verkehrsknotenpunkt Leipziger Dreieck: Die Leipziger Straße ist als Einbahnstraße für den stadteinwärtigen Verkehr freigegeben. Stadtauswärts ist die Straße von der Langen Brücke kommend nur bis auf Höhe Autowerkstatt befahrbar. Die Straße Brauhausberg ist für Leitungs- und Straßenbaumaßnahmen zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen. Radfahrer werden seit Anfang April ab Finkenweg über die Leipziger Straße umgeleitet. Die Straße Brauhausberg ist zudem auf Höhe Finkenweg und „oberer“ Templiner Straße für den Bau von Haltestellen halbseitig gesperrt. In der Heinrich-Mann-Allee stadtauswärts ist die rechte Fahrspur vor der Leipziger Straße gesperrt. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung.