Baustellen in Potsdam Wo in dieser Woche Stau droht

An Potsdams Hauptverkehrsstraßen wie im Nebennetz wird viel gebaut. Immerhin: Neue Einschränkungen kommen in dieser Woche nicht dazu. Dafür wird eine kleinere beendet: In der Jahnstraße, die seit April zwischen Großbeerenstraße und Dieselstraße voll gesperrt ist, ist nach Freitag wieder freie Fahrt.

Gewohnt kniffelig bleibt es an der Dauerbaustelle Leipziger Dreieck: Der stadtauswärtige Verkehr erfolgt derzeit ausschließlich über die Leipziger Straße, die Straße Am Brauhausberg ist stadtauswärts dem ÖPNV vorbehalten. Besondere Vorsicht ist bei Fußgängern und Radfahrenden gefragt: Sie werden gemeinsam neben dem Baufeld entlanggeführt.

In der Heinrich-Mann-Allee ist die Fahrradstraße zwischen Drevesstraße und Kunersdorfer Straße noch bis voraussichtlich 5. Juli für eine Erneuerung gesperrt. Stadteinwärts sollen Radfahrende auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg ausweichen, stadtauswärts einen extra eingerichteten Fahrstreifen auf der Fahrbahn nutzen.

Die Friedrich-Ebert-Straße ist zwischen Helene-Lange-Straße und Reiterweg für Arbeiten an den Gleisen und Haltestellen voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden über teils gemeinsame Wege geführt. Die Trams fahren an der Baustelle eingleisig: Das bedeutet leicht veränderte Abfahrtszeiten auf der gesamten Strecke der Linien 92 und 96.

Die Zeppelinstraße ist wegen Leitungsarbeiten zwischen Kastanienallee und Stormstraße wegen stadtauswärts auf einen Fahrstreifen eingeschränkt. Ebenfalls auf eine Spur eingeschränkt ist die Straße in Höhe Schafgraben aufgrund einer Baustelleneinrichtung.

Der Horstweg ist zwischen Dieselstraße und Auffahrt zur Nutheschnellstraße für die Herstellung eines Trinkwasser- Hausanschlusses eingeengt. Je Richtung steht ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Drewitzer Straße wird für Straßenbauarbeiten zwischen Unter den Eichen bis zum Knotenpunkt Friedrich-Wolf-Straße gesperrt. Der Verkehr wird über Erich-Weinert-Straße und An der Alten Zauche umgeleitet.